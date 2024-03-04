Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, который выступает на правах аренды за «Тюмень», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о развитии своей карьеры.

- Насколько вы довольны тем, как развивается ваша карьера, учитывая, что уже дебютировали за «Спартак»?

- Могло быть и лучше, но довольствуюсь тем, что есть. «Тюмень» - команда хорошая, коллектив отличный. Поэтому я надеюсь, что в следующих матчах ФНЛ мы будем побеждать и идти вверх по турнирной таблице.

- Вы сказали, что могло быть лучше. Это если бы остались в «Спартаке»?

- Не знаю. Возможно, были какие-то варианты получше, но имеем то, что имеем. В моем возрасте важна игровая практика.

- Кстати, какие остались воспоминания от дебюта за «Спартак» против воронежского «Факела»?

- Из-за того, что мало играл, было волнение первые минуты три, а потом уже включился в игру и просто наслаждался временем, проведенным на поле. Очень хорошо запомнилась атмосфера на стадионе. Когда тысячи человек гонят тебя вперед – это незабываемое чувство, и не каждому дано это испытать.

- Был ли вариант остаться летом в «Спартаке», или не было смысла?

- Хотелось играть, поэтому сразу сказал, что хочу найти клуб, в котором буду получать игровую практику. Поговорили с Артёмом Ребровым. Он занимался этим вопросом.

- С Абаскалем не контактировали?

- Общался, но не по этой теме. Просто по игровому времени, по тренировочному процессу, что ему нравится, что не нравится.

- В «Тюмени» всем довольны?

- Да. И тренерским штабом, и коллективом, и игровым временем. Нет никаких проблем. Здесь мне помогает Александр Коротаев. Он капитан и намного старше меня по возрасту. Опытный игрок. Скорее к нему обращусь, если нужен какой-то совет.

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- Расскажите, как дела у вашего брата Владислава в «Крыльях Советов»? Всем он доволен?

- Конечно. А чем ему быть недовольным, когда он играет за одну из лучших команд, которая прогрессирует с каждым годом? Ребята в ней становятся только лучше. Каждый год оттуда покупают самарских футболистов в более именитые клубы.

- Осинькин здорово работает с молодежью. Вы бы хотели с ним поработать?

- Конечно. О нем слышу только положительные отзывы.

- Смотрели матч «Зенита» со «Спартаком»? Какие впечатления?

- Был бы больше рад, если бы ребята забили на последних минутах. «Спартак» всегда хорошо играл с «Зенитом», с запредельным настроем. Хотя не всегда все получается.

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- Лучшим игроком матча признали Угальде. Как он вам?

- Перспективный, хороший парень. Рад, что он присоединился к «Спартаку» и показывает свой уровень. Смотрел контрольные матчи на сборах и могу о нем отозваться только в положительном смысле.

- Он много забивает головой, несмотря на то, что довольно низкого роста. В чем здесь секрет?

- В выборе позиции. В этом он хорош. Думаю у него хорошее будущее, и не только в «Спартаке». Если будет так же здорово играть, может уехать куда-то за границу.

- В «Спартаке» с кем поддерживаете контакты?

- С Зориным.

- Удивили результаты первого весеннего тура в РПЛ?

- Да. По весне всегда так. Результаты бывают непредсказуемые.

Елена Григорьевская