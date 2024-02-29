Салихова определила главную причину неготовности домашнего поля «Спартака»

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о неготовности домашнего поля «красно-белых» к матчу 20-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена на другой стадион.

«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово. Зато Малышев все сборы провёл в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе», - приводит слова Салиховой издание «СЭ».

Напомним, что встреча между командами запланирована на 10 марта. Она должна была пройти на «Лукойл Арене».