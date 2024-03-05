Уткин — о деле Промеса: «В полном проигрыше сейчас одна сторона — «Спартак»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о футболисте «Спартака» Квинси Промесе, угодившем в неприятную ситуацию в ОАЭ.

Напомним, что нидерландец был задержан в аэропорту Дубая при вылете московской команды в Россию. Игрок является виновником дорожно-транспортного происшествия, с места которого затем скрылся.

«В полном проигрыше уже сейчас одна сторона. «Спартак». Он потерял ведущего игрока, когда его уже не заменить. Потерял-потерял; в очередной раз неверно оценив риски», - передаёт слова комментатора издание «Советский спорт».

Добавим, что из-за этого инцидента форвард пропустил встречу 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0). «Красно-белые» планируют оштрафовать нападающего после возвращения в РФ.