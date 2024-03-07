В «Торпедо» не исключили, что «Спартак» поможет в подготовке поля «Лужников» к матчу Мелбет-Первой лиги

Московский «Спартак» из-за проблем с газоном своей домашней арены, «Лукойл Арены» не сможет принять 10 марта дома «Факел», поэтому команды сыграют в «Лужниках». Тем не менее, уже 11 марта на этом же стадионе московское «Торпедо» будет играть свой матч в рамках Мелбет-Первой лиги, так как «Лужники» - домашняя арена «автозаводцев».

Александр Волнушкин, президент «Торпедо» не исключил, что «Спартак» поможет «чёрно-белым» в восстановлении газона к следующему дню. Ранее такой новостью делился журналист Сергей Ильёв.

«Соответствующая договоренность есть не между клубами, а между стадионом и московским «Спартаком». Работники «Спартака» помогут, наверное», - делится Волнушкин с «Матч ТВ»

В понедельник, 11 марта «Торпедо» примет дома «Тюмень».