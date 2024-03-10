Тавареш впервые в сезоне попал в заявку «Спартака»

Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш начнёт предстоящий матч с «Факелом» на скамейке запасных.

23-летний футболист впервые в текущем сезоне попал в заявку столичного клуба. Напомним, прошлым летом Тавареш порвал крестообразные связки в расположении молодежной сборной Португалии и пропустил всю первую часть сезона.

Тавареш присоединился к «Спартаку» в январе 2023 года. За это время он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил один мяч и оформил один ассист.

Игра 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Факел» состоится сегодня, 10 марта. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи, которая стартует в 19:00 по мск.

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