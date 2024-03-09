​Эксперты оценили шансы «Спартака» обыграть «Факел»

В воскресенье, 10 марта 2024 года, состоится матч, в котором московский «Спартак» примет «Факел». Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на успех в предстоящем поединке РПЛ.

Ничейный исход матча оценён экспертами в 23,9%, победа московского «Спартака» возможна с вероятностью в 61,5%, а вот победа гостей оценена в 14,6%.

«Спартак» после 19 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Факел» можно отыскать на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

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