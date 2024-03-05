Уткин считает, что «Спартак» не выиграет чемпионат России

Футбольный блогер, бывший комментатор Василий Уткин высказался о «Спартаке».

- Клуб живёт как камыш на реке; растёт сам по себе. А камыш может вдохновлять поэтов, кормить рыбаков, но он не выиграет чемпионат России, он просто шумит, - передаёт слова Уткина «Советский спорт».

На данный момент «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. 2 марта «Спартак» в первом матче после возобновления чемпионата России на выезде сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

10 марта «Спартак» примет «Факел» в рамках 20-го тура чемпионата России. Игра пройдёт не на «Лукойл Арене», на которой «Спартак» проводит свои домашние матчи, а на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В прошлой встрече в октябре прошлого года «Факел» в Воронеже обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

Вчера появилась информация, что «Спартак» сможет сыграть с «Оренбургом» на «Лукойл Арене». Матч пройдёт 14 марта.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.