Угальде: «Я не удивлён, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о поступке главного тренера своей команды Гильермо Абаскаля, который не захотел присутствовать на матче «красно-белых» против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Абаскаль не мог находиться на скамейке запасных «красно-белых» из-за дисквалификации.

«Я не удивлён, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву в день матча с «Зенитом». Гильермо — босс, это его решение», — цитирует Угальде «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 10 марта против воронежского «Факела». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.