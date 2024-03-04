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Угальде: «Я не удивлён, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга»

04 Марта 2024 • 15:18 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о поступке главного тренера своей команды Гильермо Абаскаля, который не захотел присутствовать на матче «красно-белых» против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Абаскаль не мог находиться на скамейке запасных «красно-белых» из-за дисквалификации.

«Я не удивлён, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву в день матча с «Зенитом». Гильермо — босс, это его решение», — цитирует Угальде «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 10 марта против воронежского «Факела». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
04 Марта 2024 в 15:32
ай.. старший сказал.. А-ха-ха-ха! )))
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