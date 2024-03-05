Суд по делу Промеса отложен на неделю — источник

Во вторник, 5 марта, в ОАЭ должен был пройти суд по делу о ДТП с участием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, суд не состоялся и был перенесен на неделю из-за того, что судья не смог выйти на работу по личным причинам. Сообщается, что представители Промеса стараются ускорить процесс, чтобы заседание состоялось в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Промес находится под домашним арестом и не может покинуть ОАЭ. Футболист уже пропустил минувший матч «Спартака» против «Зенита» (0:0). Следующая игра «красно-белых» пройдет 10 марта. Встреча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Факел» запланирована на 19:00 по мск.