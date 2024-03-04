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Маслов: «Неприятности Промеса не должны сказываться на нас»

04 Марта 2024 • 15:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался об отсутствии своего одноклубника Квинси Промеса, который ранее был отправлен под домашний арест в ОАЭ.

По мнению Маслова, отсутствие даже такого игрока, как Промес, не должно сказываться на игре «красно-белых».

«Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живёт. Мы — взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Напомним, Промес был задержан в ОАЭ из-за того, что покинул место ДТП. При этом ранее у себя на родине нидерландский футболист был приговорён к шести годам лишения свободы по другому делу.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 21 матч, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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