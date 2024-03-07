Тарханов считает, что Соболеву не подходит прозвище «Спящий гигант»

Экс-наставник «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о форварде московского клуба Александре Соболеве.

«Можно ли Соболева назвать новым Спящим гигантом «Спартака»? Соболев — «Неспящий гигант», он более подвижный, чем Павлюченко. Не могу его так назвать, не подходит ему такое прозвище. Соболев — хороший футболист, приличного уровня», — цитирует специалиста издание Legalbet.

Напомним, что Александр выступает за «народную команду» с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел 16 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По итогам 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.

