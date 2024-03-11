Альшин: «Секрет победы над «Спартаком» в тяжёлой работе на сборах и хороших командных действиях на поле»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком», 2:0, в матче 20-го тура РПЛ.

- В чем секрет игры со «Спартаком», у которого вы дважды в этом сезоне выиграли?

- Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу. Но у «Спартака» были моменты, пусть и не стопроцентные. Так что матч получился боевым.

- «Спартак» вообще ничем не удивил?

- Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать.

- Со стороны показалось, что хозяева недонастроились. Во всяком случае, на матч с «Зенитом» настрой был совсем другим.

- Не думаю, что такое имело место, потому что сопернику тоже нужны были очки, как и нам. По игре такого не чувствовалось. Просто к нам удача где-то повернулась.

- Вас удивляют неожиданные результаты после рестарта чемпионата? Лидеры теряют очки.

- Может после сборов команды еще вкатываются в сезон. У всех были разные нагрузки.

- Как оцените весенний рестарт для «Факела»?

- Два матча мы провели, и результат нормальный. Пока мы довольны.

- Насколько команду устраивает ее положение в таблице?

- Когда к нам пришел Сергей Ташуев, он сразу сказал, что надо думать не о стыках или выживании, а о месте в середине таблицы. Надо быть реалистами и идти от игры к игре.

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- Когда последний раз играли в «Лужниках»?

- В прошлом сезоне с «Торпедо». А так, когда был в молодежке «Спартака», то приходил на матчи, когда тут еще искусственное поле было. Так что стадион мне нравится. На матче со «Спартаком» было много болельщиков «Факела», и это тоже хочется отметить.

Елена Григорьевская