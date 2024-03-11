Альшин: «Секрет победы над «Спартаком» в тяжёлой работе на сборах и хороших командных действиях на поле»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком», 2:0, в матче 20-го тура РПЛ.
- В чем секрет игры со «Спартаком», у которого вы дважды в этом сезоне выиграли?
- Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу. Но у «Спартака» были моменты, пусть и не стопроцентные. Так что матч получился боевым.
- «Спартак» вообще ничем не удивил?
- Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать.
- Со стороны показалось, что хозяева недонастроились. Во всяком случае, на матч с «Зенитом» настрой был совсем другим.
- Не думаю, что такое имело место, потому что сопернику тоже нужны были очки, как и нам. По игре такого не чувствовалось. Просто к нам удача где-то повернулась.
- Вас удивляют неожиданные результаты после рестарта чемпионата? Лидеры теряют очки.
- Может после сборов команды еще вкатываются в сезон. У всех были разные нагрузки.
- Как оцените весенний рестарт для «Факела»?
- Два матча мы провели, и результат нормальный. Пока мы довольны.
- Насколько команду устраивает ее положение в таблице?
- Когда к нам пришел Сергей Ташуев, он сразу сказал, что надо думать не о стыках или выживании, а о месте в середине таблицы. Надо быть реалистами и идти от игры к игре.
- Когда последний раз играли в «Лужниках»?
- В прошлом сезоне с «Торпедо». А так, когда был в молодежке «Спартака», то приходил на матчи, когда тут еще искусственное поле было. Так что стадион мне нравится. На матче со «Спартаком» было много болельщиков «Факела», и это тоже хочется отметить.
Елена Григорьевская
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