​В «Факеле» отреагировали на новость о Промесе

Кирилл Котов, занимающий должность спортивного директора «Факела», отреагировал на информацию о том, что Квинси Промес сможет сыграть за «Спартак» в воскресном матче команд в Премьер-лиге.

«Для «Факела» ничего не меняется, мы готовимся к игре с командой «Спартак», - цитирует Котова «Спорт-Экспресс».

Матч двадцатого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт в воскресенье, 10 марта. Команды сыграют в «Лужниках», поскольку на домашнем стадионе «Спартака» возникли проблемы с травой.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место, а «Факел» - одиннадцатое.

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