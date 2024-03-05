Веденеев: У Джикии нет конфликта с Абаскалем, он просто в плохой форме

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном конфликте между наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем и капитаном команды Георгием Джикией.

«Я не уверен, что между Джикией и Абаскалем есть какой-то конфликт. Я думаю, что Джикия просто в плохой игровой форме», — заявил Веденеев «Чемпионату».

По мнению эксперта, ни один тренер не откажется от такого футболиста, если он будет хорошо играть.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия появился на поле в шести матчах РПЛ и трех играх Кубка России, в которых не отметился голевыми действиями.

После 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.