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Угальде: «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов»

04 Марта 2024 • 09:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил мнение, что московская команда соответствует уровню Лиги чемпионов и выразил надежду на скорое возвращение в международные турниры.

«Я согласен, что «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» минувшим летом из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро.

Отметим, что наивысшим достижением «Спартака» в Лиге чемпионов является выход в 1/2 финала турнира в сезоне-1990/1991.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде

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