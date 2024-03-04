Угальде: «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил мнение, что московская команда соответствует уровню Лиги чемпионов и выразил надежду на скорое возвращение в международные турниры.

«Я согласен, что «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» минувшим летом из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро.

Отметим, что наивысшим достижением «Спартака» в Лиге чемпионов является выход в 1/2 финала турнира в сезоне-1990/1991.