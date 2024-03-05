Деменко: Промес, как человек и как игрок, доказал своё отношение к «Спартаку»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко дал комментарий относительно футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

- Он должен чувствовать к себе такое отношение от команды и нашей страны. Раз «Спартак» борется, значит Промес, как человек и как игрок, доказал свое серьёзное отношение к этому клубу, - приводит слова Деменко Betonmobile.

Напомним, Промес не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» и был арестован полицией Дубая. Позже появилась информация, что голландского футболиста ожидает суд за то, что он скрылся с места ДТП в этой стране. В итоге суд был перенесён на следующую неделю. Сообщалось, что он может быть не привлечён к уголовной ответственности и сможет вернуться в Россию. В Нидерландах Промеса, напомним, приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

Промес в нынешнем сезоне принял участие 17 матчах, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач на партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро. «Спартак» после 19 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 31 очко.