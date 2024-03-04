​Стало известно, когда Промес сможет сыграть за «Спартак»

Нападающий Квинси Промес находится в ОАЭ под домашним арестом и ждёт суда. Появилась информация о том, что суд назначит для футболиста «Спартака» лишь штраф за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», уже во вторник Промес отправится в Россию. Нидерландский футболист сможет сыграть за «Спартак» в ближайшем матче против «Факела». Команды сыграют в «Лужниках» в воскресенье, 10 марта.

Напомним, что на минувших выходных «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» на поле соперника – 0:0.

Добавим, что сейчас «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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