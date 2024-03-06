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Камоцци — о ситуации с Промесом: «Не понимаю, почему руководство «Спартака» до сих пор молчит»

06 Марта 2024 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном расторжении контракта с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом, который ранее у себя на родине был приговорён к тюремному заключению.

«Нужно ли «Спартаку» разрывать контракт с Промесом? Задайте этот вопрос руководству. Я не понимаю, почему они до сих пор молчат и ничего не делают в этой ситуации», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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