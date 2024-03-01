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Бонгонда сыграет с «Факелом» — источник слухи

01 Марта 2024 • 20:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда сможет принять участие в матче с воронежским «Факелом». Об этом сообщает Satellite Congolais.

Как утверждает источник, на данный момент футболист уже приступил к тренировкам, однако он не успеет восстановиться к игре с «Зенитом», которая пройдет уже в субботу, 2 марта. Сообщается, что Бонгонда будет готов выйти на поле в следующем матче «Спартака» против «Факела» (10 марта).

В сезоне-2023/24 Бонгонда провел 22 матча с учетом всех турниров, в которых стал автором пяти забитых мячей и записал на свой счет один ассист.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Бонгонды составляет пять миллионов евро.

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Спартак Москва Факел Тео Бонгонда ещё теги

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