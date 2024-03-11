Червиченко: Абаскаль выставляет не самый сильный состав

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Руководству клуба надо серьезно задуматься, потому что состав, который выставляет Абаскаль, не является сильнейшим», — заявил Червиченко «Матч ТВ».

Функционер отметил, что выход на замену Соболева и Джикии в прошлом матче подтверждает данный факт.

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл на своем поле «Факелу» со счетом 0:2.

На данный момент команда Абаскаля идет на шестой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 31 очко.