Орлов: «После матча с «Зенитом» «Спартак» получил уверенность»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» «Спартак» обрёл уверенность в собственных силах. Напомним, встреча завершилась с ничейным счётом 0:0.

«Зенит» явно потерял два очка, даже мог и три потерять, а «Спартак» получил уверенность на следующий матч», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

На сегодняшний день «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая четвёртый «Спартак» на шесть очков.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 10 марта против «Факела», а команда из Санкт-Петербурга днём ранее встретится с «Уралом».