Джикия извинился за поражение от «Факела»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия извинился перед болельщиками московской команды за домашнее поражение в матче 20-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе», — приводит слова Джикии Sport24.

По словам Джикии, «красно-белые» уступили из-за собственных командных ошибок и неудачных действий в атаке.

После этого поражения «Спартак» опустился на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 14 марта против «Оренбурга» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.