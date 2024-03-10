Пруцев забил в свои ворота, «Факел» ведёт со «Спартаком» в два гола

В первом круге Премьер-лиги «Факел» обыграл «Спартак» со счётом 2:0. В воскресенье, 10 марта, реванш может и не состояться, так как в середине второго тайма «красно-белые» пропустили уже второй мяч в свои ворота.

Команда Сергея Ташуева провела результативную атаку на 66-й минуте. Руслан Магаль слева проник в штрафную спартаковцев и от лицевой линии прострелил к воротам, в подкате Данил Пруцев крайне неудачно сыграл и срезал мяч в цель.

На табло 0:2, «Факел» близок к первой победе в РПЛ с 4 ноября. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.