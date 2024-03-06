Бушманов — об Абаскале: «Будущее любого тренера зависит от игры и места»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Наверное, будущее любого тренера зависит от игры и места. Надо смотреть, как команда будет играть. Помимо чемпионата еще есть Кубок. Например, «Спартак» его выиграет и будет четвертым при хорошей игре», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своей копилке 31 очко.

Напомним, по итогам группового этапа Кубка России «красно-белые» финишировали на первой позиции, оставив позади «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН». В 1/4 финала Пути РПЛ подопечные Абаскаля проиграли в первом матче «Оренбургу» (0:1). Ответная встреча пройдет 14 марта в Москве.