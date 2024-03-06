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Бушманов считает, что «Спартак» и без Промеса способен бороться за медали

06 Марта 2024 • 14:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России в отсутствии нападающего Квинси Промеса.

Напомним, нидерландский футболист продолжает оставаться в ОАЭ в ожидании суда за скрытие с места ДТП.

«Думаю, в «Спартаке», кроме Промеса, достаточно игроков хорошего уровня. По подбору футболистов он способен бороться за медали», — заявил Бушманов «РБ Спорту».

В текущей кампании 32-летний Промес забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач в 21 матче.

После 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

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