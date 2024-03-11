Коновалов: «Абаскаля увольняют после каждого поражения, и для этого есть предпосылки»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартака» с «Факелом» и возможной отставке Гильермо Абаскаля.

- Как восприняли поражение от «Факела» на фоне хорошей игры с «Зенитом»?

- «Спартак» выглядел невнятно. Но это больше благодаря действиям «Факела». Мне он понравился своей активной игрой на половине поля соперника. Воронежцы благодаря этому заставили «Спартак» ошибаться. Я вообще думаю, что в голах «Факела» больше заслуга «Спартака», чем гостей. «Красно-белые» сами себе привезли эти мячи. А воронежцы еще и физически хорошо смотрелись. Они прессинговали большую часть игры. Это сложно. На полтора тайма их точно хватило. А в конце матча они уже охраняли результат. «Спартак» выглядел беззубо в этой встрече.

- После поражения от «Факела» пошла информация о том, что Абаскаль скоро покинет «Спартак». Допускаете такой вариант?

- Абаскаля увольняют после каждого поражения. Да к этому есть предпосылки. Команда показала слабую игру. Но я не знаю, насколько эти разговоры правдивы.

- А почему Абаскаль должен работать дальше? Вы ему доверяете?

- Доверия уже мало и с каждой игрой все меньше. Его проблема в том, что он постоянно ротирует состав. Это не идет на пользу игре и результату.

- Ему на смену называются два основных кандидата – Ивич и Черчесов. Кто из них больше подходит «Спартаку»?

- Если говорить о спартаковским стиле, Черчесов знает, что такое игра команды, знает историю клуба. Сам там выступал. Ивич ставит такую комбинационную игру, но не сто процентов на нее опирается. Не знаю, насколько Ивич готов уйти из «Краснодара». Кандидатура Черчесова видится мне более реальной из двух этих вариантов. Все-таки он сейчас свободный тренер.

- Считаете Ивич не готов покинуть «Краснодар»? Писали про его разногласия с руководством клуба.

- Он борется с командой за первое место. Уходить в такой ситуации было бы странно. Команда хорошо играет, смотрится, да и в таблице находится на лидирующих позициях. Не верю, что Ивич уйдет.

- Может кого-то другого хотели бы видеть во главе «Спартака»?

- Сложно сказать. В идеале хотелось бы человека со спартаковским прошлым. Понятно, что у него должны быть и другие характеристики, например авторитет.

Реклама

- Насколько важна в плане смены тренера станет кубковая игра с «Оренбургом»?

- Если и будет от результата что-то зависеть, то незначительно. Если решение есть, то оно уже есть. Не знаю, что надо показать в этой встрече, чтобы руководство передумало, если решение принято.

Елена Григорьевская