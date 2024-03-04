Шелия: «Если бы я хотел ударить Соболева, ударил бы»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия вспомнил о стычке с нападающим «Спартака» Александром Соболевым, которая произошла летом 2022 года.

Напомним, в том эпизоде после верховой борьбы голкипер упал на газон и лёжа оттолкнул Соболева в голень. Арбитр Владислав Безбородов не стал удалять игроков, показав им по жёлтой карточке.

«Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жёстко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал», — цитирует Шелию Sport24.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 19 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая 12-й «Ахмат» на 11 очков.