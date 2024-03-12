Гладилин: «Абаскалю нужно дать доработать этот сезон, а потом отпустить»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с Гильермо Абаскалем в «Спартаке».

- Как думаете, решение об увольнении Абаскаля назрело?

- Он не готов. Абаскаль старается, что-то пробует, но ему сейчас 34 года и не хватает опыта, знаний и авторитета, чтобы руководить командой, которая хочет выиграть чемпионат. Он еще сыроват. Для «Спартака» у него не тот уровень. В 40 лет люди еще в футбол играют, как Месси и Роналду, а он пришел в команду в 32 года.

- Какие у вас аргументы за то, чтобы Абаскаля остался?

- Те, что сейчас нет конкретного кандидата ему на замену. Есть безработные тренеры: Черчесов, Титов, Аленичев, но остальные на контрактах и решают свои задачи. Им нужно доработать сезон. Поэтому Абаскалю нужно дать доработать этот чемпионат. Осталось два месяца. А потом отпустить.

- Вы назвали спартаковских ветеранов, но не исключаете, что придет очередной иностранец? Пишут, что Амарал продвигает Артуро Жорже. Также назывался Ивич из «Краснодара».

- Если возьмут иностранца из-за границы, это будет вариант Абаскаля. Единственный вариант – Каррера. Остальные – утопия. У нас предостаточно своих специалистов, которые знают, как готовить команду. Не обязательно даже со спартаковским прошлым. Возьмите Ташуева, Осинькина. Они показывают, как работать с второсортным материалом и добиваться результата. Это и есть мастерство тренера. А иностранцы едут сюда, чтобы заработать и свалить потом. Все они хотят работать в топ-пять чемпионатах. А наша премьер-лига хорошо, если входит в десятку.

- Как вам вариант Ивича? Он знает наш чемпионат, борется за золотые медали и игру ставит, похожую на спартаковскую.

- Он на контракте. Если его оттуда забирать – это некрасиво этически. Галицкий приложил много усилий, создал команду, которая борется за чемпионство. Неправильно забирать тренера у конкурента.

- А если Ивича уволят? Пишут, что сегодняшняя игра с «Химками» в Кубке может стать для него последней, если «Краснодар» проиграет, потому что руководство клуба недовольно весенним стартом клуба.

- Если уволят, тогда его можно рассматривать. Но нельзя забирать его из «Краснодара», если он на контракте. Это не спартаковский метод работы. Провальный вариант. Толку от этого не будет.

- Как оцените весенний старт «Спартака»: провал, катастрофа?

- Сейчас впечатление не очень хорошее. После матча с «Зенитом» я ожидал, что у команды появился дух, потому что «красно-белые» ни в чем не уступили питерцам, которые потенциально сильнее. Я ожидал дальнейшего прогресса. Но получилось обратное. «Факел» полностью переиграл «Спартак». Что могло произойти за неделю, я не понимаю.

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- Не настроились?

- Это претензии к Абаскалю. Он сырой тренер. Ташуев его обыграл, как начинающего в шахматах обыгрывает гроссмейстер. Он над ним издевался, делал, что хотел. Не дал «Спартаку» играть при своей публике. А Абаскаль не знал, что делать. Он даже не бровке уже не прыгал. Это было бесполезно. Он не готов был к такой игре.

- Этот сезон еще можно спасти, или надо уже думать о следующем?

- Его может спасти только выигрыш Кубка. Даже третье место в чемпионате занять уже нереально.

Елена Григорьевская