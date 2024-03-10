Заварзин: «Спартак» всё равно будет бороться за тройку»

Футбольный функционер Юрий Заварзин ответил на вопрос о перспективах «Спартака» в РПЛ после поражения от «Факела» (0:2) в 20-м туре.

«Красно-белые» все равно будут бороться за тройку. При всей инфраструктуре, материальном благополучии клуба, как можно не бороться за высокие места?» — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

По итогам 20 сыгранных туров коллектив Гильермо Абаскаля располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание «Спартака» от лидирующей тройки составляет семь зачетных баллов.

В следующем туре «красно-белые» на своем поле встретятся с «Уралом». Игра пройдет 30 марта.