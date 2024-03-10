Гладилин: «Ташуев полностью переиграл Абаскаля»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался после поражения «красно-белых» от воронежского «Факела» (0:2).

Эксперт признался, что не ожидал поражения «Спартака» в этой игре, ведь команда неплохо себя проявила в гостевом матче с «Зенитом» (0:0).

«Очевидно, что сегодня Ташуев полностью переиграл Абаскаля. Словно учитель играл с учеником и преподнес ему урок», — заявил Гладилин порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Факел» одержал победу за счет своего желания.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» примет на своем поле «Урал», а «Факел» дома встретится с «Оренбургом».