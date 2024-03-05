Маслов рассказал, что хотел уйти в аренду зимой

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос, почему не ушёл в аренду минувшей зимой.

«Большинство вариантов были отклонены клубом — они придерживались позиции, которую транслировали мне. Где-то клуб отказывался брать меня в аренду», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Футболист признался, что хотел уйти в аренду и у него были варианты в РПЛ, Сербии и с армянским «Урарту». При этом Маслов отметил, что прислушался к совету спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, но не стал раскрывать подробности диалога.

В текущей кампании 23-летний защитник появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров, но не отметился голевыми действиями. Контракт Маслова со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.