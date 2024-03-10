Джикия впервые за полгода вышел на поле в матче РПЛ

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия вышел на замену в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом».

30-летний футболист появился на поле на 69-й минуте встречи, заменив хавбека Данила Пруцева. Данный выход стал для Джикии первым с сентября прошлого года в рамках чемпионата России.

В эти минуты продолжается матч между «Спартаком» и «Факелом». На данный момент «красно-белые» проигрывают на своем поле со счетом 0:2.

Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.