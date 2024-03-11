Булыкин назвал причины поражения «Спартака» от «Факела»

Поражение московского «Спартака» от воронежского «Факела» в «Лужниках» стало, пожалуй, самой громкой сенсацией 20 тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» проиграли всухую середняку турнирной таблицы (0:2).

Дмитрий Булыкин, бывший российский форвард порассуждал о том, что стало причинами поражения топ-клуба от записного андердога встречи.

«Спартак» плохо настроился на соперника и, возможно, дело в переезде на другой стадион. Плюс Промеса нет, частые ошибки, а соперник бился с огромной самоотдачей», - говорит Булыкин Vprognoze.ru, добавив, что и главный тренер клуба Абаскаль не может совладать с командой.

В качестве причин, которые не лежат на поверхности, Булыкин отметил и тактические ошибки.

«Гол забили сами себе и дали создать другие моменты», - заключил тренер.

После неудачи в «Лужниках» «Спартак» откатился на шестое место с 31 баллом.