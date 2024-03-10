Канчельскис считает, что «Спартак» может оступиться в матче с «Факелом»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Факел».

По мнению Канчельскиса, хоть «красно-белые» и нуждаются в победе над командой из Воронежа, в предстоящей игре возможен любой исход.

«Сейчас от «красно-белых» можно что угодно ожидать, любой результат не исключён. Не стал бы говорить, что «Спартак» не может оступиться в матче с «Факелом», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 10 марта, в Москве. Начало — в 19:00 по местному времени.

Отметим, что на сегодняшний день «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Факел» располагается на 11-й строчке.