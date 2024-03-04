Газзаев — о поступке Абаскаля, который уехал в Москву: «Может, «Спартаку» тогда вообще лучше без него играть?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на решение наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля не присутствовать на матче своей команды против «Зенита», который завершился с ничейным счётом 0:0.

Газзаев не смог объяснить причину произошедшего, отметив только, что «Спартак» уже успел приучить зрителей к сюрпризам.

«Не знаю, как это комментировать. Редкое явление. Может, «Спартаку» тогда вообще лучше без него играть? (Улыбается.) Ну как можно было уехать и не быть с командой?» — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В 19 турах РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 10 марта против «Факела».