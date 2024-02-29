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«Спартак» может принять «Факел» в Химках эксклюзив

29 Февраля 2024 • 21:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Факелом» может пройти за пределами Москвы.

Ранее стало известно, что специальная комиссия Российской премьер-лиги запретила «Спартаку» проводить домашние матчи на «Лукойл Арене» из-за плохого состояния газона.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» может принять воронежский «Факел» на «Арене Химки». Стоит сказать, что «красно-белые» должны определиться с местом проведения поединка до 1 марта. В противном случае место будет выбирать РПЛ.

Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» - «Факел» запланирован на 10 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел

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