«Думал, агрономы крутые, как варёные яйца»: Андрей Федун — о неготовности поля «Спартака»

Экс-член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о проблемах с газоном на арене «красно-белых» незадолго до противостояния 20-го тура чемпионата России с «Факелом».

«Странное решение - в 30-градусный мороз срезать поле. Это было необычно. Но я видел фотографии, вроде бы оно взошло и агрономы справились. Тогда я подумал, что ребята крутые, как варёные яйца», - приводит слова функционера издание «СЭ».

Отметим, в РПЛ утверждают, что газон стадиона «Лукойл Арена» не пригоден для проведения встречи с «Факелом», которая должна состояться 10 марта в Москве.

Также появилась информация, что москвичи рассматривает «Арену Химки» в качестве резервной, если лига пойдёт на перенос игры.