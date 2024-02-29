Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» официально

29 Февраля 2024 • 20:18 Комментировать (5)
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Домашний стадион московского «Спартака», который носит название «Лукойл Арена», не был допущен для проведения футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

По данным источника, комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии газона на стадионе «Спартака» регламенту РПЛ и Стандартам РФС. Сообщается, что на арене временно запрещено проводить матчи.

Кроме того, до 1 марта «Спартак» должен назвать место, где будет сыгран домашний матч команды против «Факела», иначе место будет определено лигой.

Встреча 20-го тура чемпионата России «Спартак» - «Факел» запланирована на 10 марта. Начало игры — в 19:00 по столичному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Лукойл Арена ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии (5) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
TEREX
29 Февраля 2024 в 20:29
ну вот начилося..)) как сказал класик - пришла бида..аткрывай варата..)) загавар ни иначи..))
дык а чё вы хатели та..нада хоть инагда парядак навадить ф свинарни..)) а то прайти ни вазможна ни толька играть..)) фсё в навози..да ышо карыта сафсем разбитаЁ..)) пара залатую рапку кликать у синива моря..))
ингерман
29 Февраля 2024 в 20:31
ай бро паходу залата-рыпка решила карыто сибе заграбастыть.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
29 Февраля 2024 в 20:37
та не бро..)) рыпка так ни паступит..))проста у старика абласкаля невад сафсем прахудилса..))а зульфия фсё требаваит..чёбы иё зделали владычицэй золата РэПээл..))
ингерман
29 Февраля 2024 в 20:40
ай бро а можа кака капеталестична-акула пад рыбку косит.. чую недобрае.. хе..
TEREX
29 Февраля 2024 в 20:42
паехал в эрапорт..)) спасать прамяса..))
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Де Хеа может перейти в испанский суперклуб Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль» «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.03.24 в 19:00
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
2.26 3.45 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
20:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» раскрыл секрет лидерства клуба в РПЛ
20:32 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Спартаку» бы было тяжело в игре с «Зенитом» и с Промесом в составе»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Крылья Советов» – не самый сильный соперник для «Ростова» эксклюзив
20:15 · Россия. Премьер-лига
Ильзат Ахметов: «Конкуренция – то, что делает лучше каждого футболиста»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал главного фаворита РПЛ
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Лет через 10 сыграет за ветеранов «Спартака»: реакция соцсетей на новость о задержании Промеса в ОАЭ 7
20:03 · Россия. Премьер-лига
«Промес — преступник, он должен быть наказан»: Петржела — о задержании игрока «Спартака»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Адвокат объяснил, в каком случае «Спартак» может расторгнуть контракт к Промесом
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» рассматривает вариант с подписанием Чуперки эксклюзив
19:49 · Россия. Премьер-лига
Ильзат Ахметов: «Предсезонка получилась долгой, все устали»
19:49 · Россия. Премьер-лига
В прокуратуре Нидерландов дали комментарий по задержанию Промеса 3
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль объяснил ранний вылет «Спартака» в Санкт-Петербург
19:32 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Калинов: У ОАЭ есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды
19:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «У «Динамо» тяжёлая дорога до третьего места» эксклюзив
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль: Не форсируем восстановление Литвинова, Тавареша и Бонгонды
Все новости
Рекомендуем