Домашний стадион московского «Спартака», который носит название «Лукойл Арена», не был допущен для проведения футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

По данным источника, комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии газона на стадионе «Спартака» регламенту РПЛ и Стандартам РФС. Сообщается, что на арене временно запрещено проводить матчи.

Кроме того, до 1 марта «Спартак» должен назвать место, где будет сыгран домашний матч команды против «Факела», иначе место будет определено лигой.

Встреча 20-го тура чемпионата России «Спартак» - «Факел» запланирована на 10 марта. Начало игры — в 19:00 по столичному времени.