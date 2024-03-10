Пименов: «Спартак» не готов к весенней части»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре «Спартака» в весенней части сезона чемпионата России.

«Это следствие сборов. Я изначально говорил, что «Спартак» не готов к весенней части», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, у «Спартака» серьезные проблемы в центре поля. Что касается Угальде, то он все мячи принимает спиной, поэтому может играть только под нападающим.

10 марта подопечные Гильермо Абаскаля проиграли у себя дома «Факелу» со счетом 0:2. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, «красно-белые» примут екатеринбургский «Урал».