Смородская считает, что «Спартаку» необходимо разорвать контракт с Промесом

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что у себя на родине нидерландский футболист был приговорён к шести годам лишения свободы. После этого во время сборов «Спартака» в ОАЭ Промес был помещён под домашний арест за то, что покинул место ДТП.

По мнению Смородской, «Спартаку» необходимо разорвать контракт со своим футболистом.

«Ситуация с возможным возвращением Промеса в «Спартак» совершенно неприятная и недопустимая. Очень плохо и неправильно, когда в команде выступает осуждённый человек.

В этой ситуации нужно разрывать с игроком контракт без всякой неустойки», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.