Кечинов: «Спартаку» обязательно нужно взять у «Факела» реванш»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Факелом».

Эксперт считает, что «красно-белые» постараются взять реванш у команды из Воронежа за поражение в первом круге со счётом 0:2. По мнению Кечинова, если «Спартаку» удастся надёжно сыграть в обороне, то команда одержит победу.

«Самой важной мотивацией для «красно-белых» в этом матче должен быть проигрыш «Факелу» в первой части сезона, на том ужасном поле, вообще без шансов, когда «Спартак» не проявил ни характера, ни каких-то волевых качеств», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 10 марта, в Москве. Начало — в 19:00 по местному времени.