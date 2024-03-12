Чугунов: «Чем быстрее Абаскаль уйдёт, тем лучше»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о работе Гильермо Абаскаля у руля московского «Спартака».

- Чем быстрее Абаскаль уйдёт, тем будет лучше для «Спартака» и болельщиков. То, что Абаскаль делает, не поддаётся никакой логике. Такое ощущение, что человек противопоставил себя больше чем половине команды, не одному Джикии. Когда игроки более-менее одинаковы, на первый план выходит самоотверженность. Настоящие футболисты играют за тренера, за болельщиков, а за деньги уже в последнюю очередь. Однозначно в «Спартаке» всё нарушилось. Для чего Абаскаль выпустил Джикию при счёте 0:2 с «Факелом»? Он что, забил бы? Или это была попытка доказать, что он плохой? Это неправильно, тренер не должен так делать, – заявил Чугунов.

Абаскаль остаётся до матча с «Оренбургом», но в шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера