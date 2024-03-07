Канчельскис: «У меня в команде Промеса не было бы»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, на данный момент нидерландский игрок находится в ОАЭ в ожидании суда за скрытие с места ДПТ.

Эксперт заявил, что поведение Промеса является безобразием, отметив, что по-другому бы относился к игроку, если бы находился в «Спартаке».

«У меня в команде Промеса не было бы, ребят. Должны же присутствовать человеческие качества», — сказал Канчельскис « РБ Спорту ».

В текущем сезоне 32-летний Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.