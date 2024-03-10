Промес обратился к «Спартаку»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал в социальных сетях свою фотографию, сделанную во время одного из матчей.

«Голоден», - написал Промес, добавив эмодзи с дьяволом и огнём.

«Давай, «Спартак»! – добавил нидерландский футболист ниже.

Как известно, Промес до сих пор находится в ОАЭ в ожидании суда по делу об оставлении места дорожно-транспортного происшествия. Заседание должно пройти в ближайшее время.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Факела». Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.