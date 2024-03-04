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Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»

04 Марта 2024 • 21:52 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Экс-футболист национальной команды России Андрей Аршавин высказался о решении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля уехать в Москву за несколько часов до матча с «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

Напомним, что испанский специалист пропускал игру из-за дисквалификации. Тренер решил посмотреть встречу на тренировочной базе «красно-белых».

«Абаскаль думает: «Что бы я ни сделал, они все схавают. Если нет, то заплатят, и я уеду», – сказал Арщавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

По мнению бывшего игрока сборной, в другой европейской стране не стали бы терпеть такое поведение наставника.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин РПЛ Гильермо Абаскаль ещё теги

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