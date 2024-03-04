Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»

Экс-футболист национальной команды России Андрей Аршавин высказался о решении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля уехать в Москву за несколько часов до матча с «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

Напомним, что испанский специалист пропускал игру из-за дисквалификации. Тренер решил посмотреть встречу на тренировочной базе «красно-белых».

«Абаскаль думает: «Что бы я ни сделал, они все схавают. Если нет, то заплатят, и я уеду», – сказал Арщавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

По мнению бывшего игрока сборной, в другой европейской стране не стали бы терпеть такое поведение наставника.