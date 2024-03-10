Гладилин: «Спартак» не сможет обыграть «Факел» на классе»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Факел».

По мнению специалиста, за счёт класса выиграть «красно-белые» не смогут, поэтому для достижения положительного результата в предстоящей встрече от подопечных Гильермо Абаскаля потребуется хорошая самоотдача.

«Ни на каком классе «Спартак» не выиграет, это сейчас невозможно, у команды сейчас нет такого класса. «Спартак» должен играть также собранно и с полной самоотдачей, как играл с «Зенитом», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 10 марта, в Москве. Начало — в 19:00 по местному времени. Отметим, что встреча этих команд в первом круге завершилась победой коллектива из Воронежа со счётом 2:0.