Шешуков предположил, почему возникли разногласия между Джикией и Абаскалем

Экс-футболист «Спартака» Александр Шешуков поделился комментарием о положении защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который потерял место в составе.
— Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия, — цитирует Шешукова RT на русском.
Эксперт отметил, что тренер может увидеть спад у футболиста, а сам игрок уверен в обратном, в таком случае может возникнуть недопонимание.
В текущей кампании 30-летний Джикия появился на поле в шести матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.
После 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.
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