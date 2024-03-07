Шешуков предположил, почему возникли разногласия между Джикией и Абаскалем

Экс-футболист «Спартака» Александр Шешуков поделился комментарием о положении защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который потерял место в составе.

— Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия, — цитирует Шешукова RT на русском

Эксперт отметил, что тренер может увидеть спад у футболиста, а сам игрок уверен в обратном, в таком случае может возникнуть недопонимание.

В текущей кампании 30-летний Джикия появился на поле в шести матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

После 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.