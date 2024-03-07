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Шешуков предположил, почему возникли разногласия между Джикией и Абаскалем

07 Марта 2024 • 20:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Экс-футболист «Спартака» Александр Шешуков поделился комментарием о положении защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который потерял место в составе.

— Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия, — цитирует Шешукова RT на русском.

Эксперт отметил, что тренер может увидеть спад у футболиста, а сам игрок уверен в обратном, в таком случае может возникнуть недопонимание.

В текущей кампании 30-летний Джикия появился на поле в шести матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

После 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шешуков Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги

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