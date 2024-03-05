​Хлусевич рассказал о реакции игроков «Спартака» на отъезд Абаскаля

Гильермо Абаскаль не мог присутствовать на тренерской скамейке «Спартака» в матче с «Зенитом» (0:0) по причине дисквалификации. Тренер «красно-белых» решил смотреть игру на клубной базе, поэтому в день игры он улетел в Москву.

Игрок «Спартака» Даниил Хлусевич сообщил о том, что Абаскаль объяснил команде своё решение отправиться в Москву. Футболист не стал раскрывать объяснения тренера, но отметил, что он и команда приняла аргументы.

«Конечно. Всё было хорошо. Мы поговорили и всё поняли», - цитирует Хлусевича Sport24.

Хлусевич отметил, что ситуация не выглядела так, будто Абаскаль бросил команду перед важной игрой.

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