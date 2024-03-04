Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может обойтись без Промеса

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об отсутствии в составе «Спартака» форварда Квинси Промеса.

Напомним, что нидерландский форвард был задержан в аэропорту Дубая (ОАЭ) перед вылетом команды в Россию на матч с петербургским «Зенитом» (0:0).

После этого стало известно, что футболист оказался виновен в ДТП. По сообщениям СМИ, игрок будет оштрафован судом, а затем вернётся в Москву. В свою очередь, клуб также не останется в стороне – руководство «красно-белых» планирует наказать нападающего.

«Конечно, Квинси - знаковая фигура для «Спартака», но в матче с «Зенитом» подтвердилось, что линия атаки была хоть и не в лучшем виде, но игроки справились со своей задачей», - приводит слова специалиста издание Betonmobile.