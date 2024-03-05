Прокуратура Нидерландов отреагировала на перенос суда Промеса в ОАЭ

Представители прокуратуры Нидерландов прокомментировали информацию о том, что принято решение перенести суд футболиста «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

Ранее игрок был задержан в аэропорту Дубая. Форвард оказался виновником ДТП. Сообщалось, что после заседания Промес сможет вернуться в Россию.

«Рекомендуем вам связаться с властями Дубая, поскольку это не голландский вопрос. Мы не будем делать никаких дальнейших заявлений относительно возможной экстрадиции Промеса», - передаёт слова источника издание «СЭ».

Напомним, что из-за задержания Квинси не смог принять участия во встрече 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0). Московский клуб намеревается оштрафовать нидерландца после прибытия в страну.